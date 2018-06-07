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Türk futbolu onun için ağlıyor!

Bir dönem Malatyaspor’un da teknik direktörlük koltuğunda oturan Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı Kayıhan bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Türk futbolu onun için ağlıyor!

Bir dönem Malatyaspor’un da teknik direktörlük koltuğunda oturan Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı Kayıhan bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:44
Türk futbolu onun için ağlıyor!

1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan spor kariyerine Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe'nin futbol antrenmanlarına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazan Kayıhan daha sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak sürdürdü. Bir sezon Balıkesirspor'da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay takımının formasını giydi. Kayhan'ın futbolculuk kariyeri Eskişehirspor ile devam ettikten sonra Kuşadasıspor ile son buldu. Antrenörlük için İngiltere'de kurs gören Kayhan burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe'de yardımcı antrenör olarak yaptı. Sırasıyla Göztepe Altay Denizlispor Erzurumspor Antalyaspor Bursaspor Diyarbakırspor takımlarını çalıştırdı.

TAZİYE MESAJI

Malatyalılar ise onu takımlarının Süper Lig’den düştüğü 2005 – 2006 sezonunda gözyaşlarına boğulmasıyla hatırlıyor. Ligin son maçında deplasmanda Gaziantepspor’a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım bitiş düdüğüyle birlikte lige veda etmişti. Yeni Malatyaspor Kulübü’de Kayıhan’nın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Mesajda “Efsane Malatyaspor'un eski teknik direktörlerinden Ümit Kayıhan'ın vefat haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporÜmit Kayıhan
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