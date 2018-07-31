Turgut Özal farklı mağlup

Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 10.hafta müsabakaları oynandı. Ligin 10.haftasında Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü’ne 9-1 yenildi. Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi heyecanı 28-29 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da yapılan 10. Hafta müsabakalarıyla devam etti. Açılış töreninin ardından konuşma yapan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tüm takım ve sporculara başarılar diledi. Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup ederek 3 puan alan ekipler oldular. Büyük çekişmelere sahne olan müsabakaların ikinci günündeyse Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Osmaniye Aile Ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü ve Ankara Aski Spor Kulübü 3 puanı hanelerine yazdıran kulüpler oldular. Ligin 10.haftasında şu sonuçlar alındı: Erzurum Gecnlik ve Spor Kulübü:10-Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü:0, Beşiktaş Jimnastik Kulübü:7-Mersin Boks İhtisas Spor Kulübü:2, Fenerbahçe Spor Kulübü:9-İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü:0, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü:9-Malatya Turgut Özal Boks Kulübü:1, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü:6- Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü:4, Ankara ASKİ Spor Kulübü:7-Ankara Sağlık Spor Kulübü:3.