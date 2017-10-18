BAL’da haftanın maçı cumartesi günü Yeşiltepe Stadı’nda oynandı. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Yeşilyurt Belediyespor ve Adıyaman 1954 Spor’u karşı karşıya getiren müsabakayı Ankara bölgesinden Gürcan Hasova, Halil Türk, Levent Taşdelgen hakem üçlüsü yönetti. Yeşiltepe’deki karşılaşmayı 50 civarında Adıyamanlı, 300 dolaylarında ise Malatyalı futbolsever takip etti.

İLK YARI 2 – 0 OLUNCA DEVREDE OLAYLAR ÇIKTI!

Sahaya Önder Biçer, Mehmet Ali Kayailli, Murat Avcu, Yunus Emre Eserdi, Yusuf Kaygusuz, Erhan Özdil, Cuma Nasır, Yusuf Çelik, Mert Ali Turgut, Mustafa Maden, Royal Najafov on biriyle çıkan Yeşilyurt Belediyespor, maçın henüz başında geriye düştü. Adıyaman 1954 Spor, maçın 3. dakikasında kazandığı penaltıyı Doğukan Genç’ ile değerlendirerek, 1 - 0 öne geçti. Deplasmanda olmalarına rağmen Yeşilyurt kalesini ablukaya alan sarı yeşilliler, 30’ncu dakikada Ahmet Tuna Akıl’la farkı 2’ye çıkardı. Takımlar soyunma odasına 2 – 0’lık Adıyaman üstünlüğü ile giderken, futbolcular ve teknik heyetler arasında karşılıklı bir gerginlik yaşandı. Araya giren saha içindeki çevik kuvvet polisleri olayları yatıştırdı.

FARK BİRE İNDİ AMA SONU GELMEDİ!

Mücadelenin ikinci yarısına adeta golle başlayan Yeşilyurt Belediyespor, 47’nci dakikada Mert Ali Turgut’un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-1’e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra çift sarı karttan dolayı kırmızı kart gören Yunus Emre Eserdi, takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalar Adıyaman üstünlüğü ile geçerken zorlu 90 dakika 2 – 1’lik Adıyaman galibiyetiyle noktalandı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisi bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Antrenör, idareci ve emniyet ekipleri araya girerek, tartışmayı büyümeden önledi.

3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET!

Puanını 10’a yükselten Adıyaman Yeşilyurt ile arasındaki farkı 7’ye çıkartırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4. hafta sonunda 3 puanda kalan Yeşilyurt Belediyespor’da maç sonrası açıklama yapılmadı. Şampiyonluk için kurduğu iddialı kadro ve bütçeye rağmen rakiplerine bir bir mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, 5. Hafta maçında deplasmanda Siverek Belediyespor’la karşılaşacak.

HABER MERKEZİ