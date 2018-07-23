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Tunay ve Costa gündemde

Süper Lig’de ikinci sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Başakşehir’in deneyimli savunma oyuncusu Manuel Da Costa’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan İstanbul temsilcisiyle bağlarını koparmaya hazırlanan Tunay Torun içinde Yeni Malatyaspor’un harekete geçeceği öğrenildi.

Tunay ve Costa gündemde

Süper Lig’de ikinci sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Başakşehir’in deneyimli savunma oyuncusu Manuel Da Costa’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan İstanbul temsilcisiyle bağlarını koparmaya hazırlanan Tunay Torun içinde Yeni Malatyaspor’un harekete geçeceği öğrenildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Tunay ve Costa gündemde

Stoper, santrafor ve kanat transferi yapmak isteyen Yeni Malatyaspor, uzun süredir peşinde olduğu Başakşehir’in 1.91 metre boyundaki defans oyuncusu Manuel Da Costa’yı kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin birkaç gün içerisinde bu transferi noktalaması bekleniyor. Manuel Da Costa’nın, Faslı Khalid Boutaib ve Issam Chebake’nin Yeni Malatyaspor’da forma giymelerinden dolayı transfere sıcak baktığı, yapılacak son görüşmelerin ardından durumun netlik kazanacağı öğrenildi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un da listesinde yer aldığı öğrenilen Da Costa, Fas Milli Takımı'nın Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda formasını giymişti. İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Fiorentina Primavera, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United U23, AS Nancy-Lorraine, CD Nacional, PSV Eindhoven, Lokomotif Moskova, West Ham United, Sivasspor ve Olimpiakos Pire takımlarının formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’e transfer olan Faslı oyuncu, turuncu-lacivertli takımla 11 karşılaşmada 872 dakika görev aldı. Öte yandan İstanbul temsilcisiyle bağlarını koparmaya hazırlanan Tunay Torun içinde Yeni Malatyaspor’un harekete geçeceği öğrenildi. Geçen sezon Başakşehir’de yalnızca 11 resmi maça çıkan gurbetçi futbolcunun kiralık olarak transfer edilmesi gündeme geldi. Tunay’ın da kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği ve sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği kaydedildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporTunay TorunManuel Da Costa
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