11 Aralık 2017 Pazartesi

Tuna takımını övdü

Göztepe’nin başarılı teknik adamı Tamer Tuna, maç sonu kendi takımını övdü. Malatyaspor’un yan top zaafı, kendilerinin de yan top avantajları olduğunu ve bunu da başarıyla uyguladıklarını söyledi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 12:00
Tuna takımını övdü

  Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, öne geçtikleri ve sürekli önde götürdükleri bir karşılaşmada pas yüzdelerinin çok düşük olduğunu söyleyerek, “Sahadaki hakimiyetimizi sağladık. Pozisyonlardaki iyi organizasyonlarla kademe anlayışımız maçı kazanmamızı sağladı. Yeni Malatyaspor’un kullandığı uzun toplar bizi biraz daha geriye yasladı. Bu anlamda takım boyumuzu kısaltmamız topa sahip olma oranımızı da etkiledi” dedi.

Taraftara da teşekkür eden Tuna, “Göztepe olarak ligde kalıcı hedefi olan bir takımız. Takımı daha yukarı taşımak adına bu galibiyet bizim için oldukça önemli. Bu konuda mutluyuz” diye konuştu. Göztepe olarak bu hafta duran toplardan 15. gollerini de attıklarını belirten Tuna, “Bu yönde çalışmanın karşılığını almak çok güzel, duran toplarda çalışmaya devam edeceğiz. Malatyaspor son 3 maçta gol yemedi, bugün 3 gol attığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahGöztepe Teknik Adamı Tamer Tuna

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