17 Mayıs 2017 Çarşamba

“Tüm şehir sevince boğuldu”

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasının tüm şehri sevince boğduğunu söyledi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:24
“Tüm şehir sevince boğuldu”

  “Hemşerilerimizin yüzü güldü” diyen Başkan Polat, Malatyalıların yağmur çamur demeden takımının arkasında durduğu için bu başarıyı hak ettiğini söyledi. Yeni Malatyaspor’un son maçın ardından Süper Lig’e çıktığını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, bu büyük başarıyla şehrin de çehresinin değiştiğini söyledi. Malatyalıların başarıyla birlikte yüzünün güldüğünü söyleyen Başkan Polat, “Malatyalılar yağmur çamur demeden takımının arkasında durdu. Bu nedenle bu şehir başarıyı hak etti” dedi.

Teknik ekibin sezonun başından beri şampiyonluk parolasıyla sahaya çıktığını belirten Başkan Polat, “Bazı maçlarda yüreğimiz ağzımıza geldi. Bazı maçları izlerken hop oturup hop kalktık. Sonuç olarak yüzü gülen taraf biz olduk. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.


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