26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Tülay’dan Yeşilyurt’a ziyaret

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nü ziyaret etti.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:30
Tülay’dan Yeşilyurt’a ziyaret

  5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın açılışına katılmak üzere Malatya’ya gelen Tülay, 2017 Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi Müsabakalarında 1. Lig’e yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu ile bir araya gelen Tülay, elde edilen başarıdan dolayı kulübü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyarette konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, federasyon olarak çok güzel projelere imza attıklarını belirtti. Tülay, il temsilciliklerinin çok aktif çalıştıklarını ifade ederek, “İlçe temsilciliklerimiz hızla oluşmaya başladı. Yerel yönetimlerin desteğini de almaya başladık. Bizler sürekli bir hareket halindeyiz” dedi.  Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın Türkiye’de ve yurt dışında yabancı sporcular tarafından önemsendiğine dikkat çeken Tülay, “Çalışıyoruz, emeğimizi karşılığını da bu tür güzelliklerle alıyoruz. Çok güzel başarılar elde ediliyor” diye konuştu. Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Cumali Sucu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Sucu, Tülay’a kayısı takdiminde bulundu.

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