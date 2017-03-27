Yeni Malatyaspor tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı programın basın açık olan kısmında açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmemesiyle ilgili, "Galatasaray'ın almış olduğu kararı ibretle izledik. Gerçekten devletimize ihanet edenlerin, ülkemizin köklü kulüplerinde işi olmaması lazım. Terörle iştigal edenlerin sporun içerisinde yer almaması lazım. Çünkü 'spor terörün panzehiridir' diye ifade ediyoruz. Bu millete 15 Temmuz'da yaşlısı genci, çocuğu, kadını, sporcusu veya bir başka mesleği kategorize etmeden o gün bombaları yağdıranlar, bu millete ihanet edenler elbette ki geçmişte hangi kulüpte veya başarıda imzası olursa olsun vatana ihanet etmiştir. Şu anda da kaçak olarak aranıyorlar. Ben zannediyorum ki bu kararı alanlar da pişman olmuşlardır, gereğini yaparlar diye düşünüyoruz. " dedi.

ÇALIK: “GALATASARAY CAMİASI YERLİ VE MİLLİDİR!”

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, kararı kınadığını belirterek, "Vatan haini diye nitelendirdiğimiz, 15 Temmuz darbe girişimini yapan, FETÖ mensubu iki kişiyi, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü ihraç etmeme kararı aldılar. Biz biliyoruz ki, Galatasaray taraftarları milli ve yerlidir. Aynen Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarları gibi. Aynen Malatyaspor ve tüm Anadolu kulüplerinin taraftarları gibi. Galatasaray'ın almış olduğu bu vatan hainlerini koruyan, kollayan tavrı, yöneticilerini almış olduğu bu kararı şiddetle kınıyorum ve bunun acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Galatasaray yönetimi almış olduğu kararı, verdikleri oyları yeniden gözden geçirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI