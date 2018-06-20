TÜFAD’dan zorunlu eğitim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri İnönü Üniversitesi BESYO Konferans salonunda düzenlendi. Malatya ve Adıyaman’dan toplam 170 antrenörün katıldığı seminerde antrenör eğitimcileri Mehmet Ekşi ve Namet Ateş katılımcılara yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verdi. Ayrıca seminere katılmayanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verilmeyeceği bildirildi. TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, seminere katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. Verilen bilgilerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayındır, “Uzman eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza verimli bilgiler aktardılar. Burada verilen notlar, tecrübeler bilgi güncellemesi adına önemliydi. Amacımız antrenörlerimizi ve Türk futbolunu daha başarılı seviyelere yükseltmektir. Katılımlarından dolayı antrenörlerimize, TFF Bölge Sorumlumuz Fahrettin Eserdi ve Mehmet Duman hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Seminer sonunda ise TÜFAD tarafından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

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