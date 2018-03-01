TÜFAD’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi ve Malatya Amatör Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta rakipleriyle oynadıkları maçlarda sakatlanarak ameliyat geçiren futbolculara Türkiye Futbol Adamları Derneği Malatya Şubesi yazılı açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İnönü Üniversitesispor’un Arabanspor ile oynadığı maçta elmacık kemiği kırılan Cihat Durmaz önceki gün 3 saat süren ameliyat geçirmişti. Kırmızı-beyazlı kulübün kalecisi Enes Besnili’nin ve orta saha oyuncusu Serkan Koçaslan’ın da hafta içerisinde operasyon geçireceği belirtilmişti.

Öte yandan 2. Amatör Futbol Ligi takımlarından Balabansporlu Selçuk Kılıçarslan, Malatya İdmanyurdusporlu Sinan Geçit, Hekimhan Girmanasporlu Mikail Arıkan’da geçen hafta rakip takım oyuncularıyla girdikleri ikili mücadeleler sonrasında sakatlık yaşamışlardı. Futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili kulüplerinden bilgi alan TÜFAD Malatya Şubesi yaşanan sakatlıkların kamuoyunu ve kendilerini üzdüğünü belirterek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Dernek tarafından yapılan açıklamada “Bu hafta İlimizde oynanan müsabakalarda bizleri derinden üzen sakatlıklar yaşanmıştır. BAL ekiplerimizden Malatyagücüspor (İnönü Üniversitesispor) oyuncularından Cihat VURMAZ, Serkan KOÇARSLAN, Enes BESNİLİ, Balaban Belediyespor'dan Selçuk KILIÇARSLAN, Malatya İdmanyurduspor'dan Sinan GECİT , Hekimhan Belediye Girmanaspor'dan Mikail ARIKAN'ın yaşadıkları sakatlıklar bizleri üzmüştür Sporcu kardeşlerimize acil şifalar dileriz.” İfadelerine yer verildi.