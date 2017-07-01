TÜFAD Malatya Şubesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “TFF-TÜFAD İşbirliğinde Şubelerimiz tarafından organize edilen Halk Eğitim Merkezleri Futbol Kursu Sertifika Programının 1. Bölümü olan saha uygulamaları eğitimi hemen hemen tamamlanmış bulunmaktadır. Saha uygulamaları eğitimine katılan kursiyerler, 2017 Temmuz ayından itibaren TFF tarafından kendilerine gönderilecek şifre ile www.tff.org internet sitesinden e-öğrenme derslerini tamamladıktan sonra Sertifikalarını alabileceklerdir. TFF Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bu Sertifikalar alınmadan Halk Eğitim Merkezlerinde Futbol Kursu açılması mümkün değildir. Bu nedenle TÜFAD Şubelerimiz tarafından bu hususlar dikkate alınarak kursiyerlere ayrıca "Sertifika Programlarına Katıldıklarına dair" herhangi bir belge veya yazı verilmemesi gerekmektedir.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ