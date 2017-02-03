03 Şubat 2017 Cuma

TÜFAD Malatya Şubesi yeni yerine kavuştu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şubesi (TÜFAD) kendisine ait bir bina satın alarak, yeni yerine taşındı. Yeni hizmet binasının kapısını spor basınına açan TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, “280 civarında üyemiz var. Onların evi konforunda bir mekân oluşturduk. Burayı eğitim ve sosyal amaçlı kullanacağız” dedi.

03 Şubat 2017 Cuma 17:40
TÜFAD Malatya Şubesi yeni yerine kavuştu

  Daha önce Barış İş Hanı’nda bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yanında hizmet veren TÜFAD Malatya Şubesi kendi imkânları ölçüsünde bir bina satın alarak, burayı TÜFAD’ın Malatya Şubesi yaptı. Kışla Caddesi’nin arka bölümündeki Turfanda Sokak’ta yer alan yeni binanın açılışı münasebetiyle spor basınını davet ederek bir yemek organizasyonu düzenleyen TÜFAD Malatya Şubesi’nin etkinliğine gazeteciler ve antrenörler katıldı.

BASIN MENSUPLARINA ÖĞLE YEMEĞİ!

  TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır’ın ev sahipliğinde kapılarını yerel medya mensuplarına açan yeni hizmet binasında antrenörler için toplantı ve eğitim salonu, başkanlık makamı ve sosyal aktivite alanları bulunuyor. Verilen yemeğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, kendi binalarına kavuşmaları noktasında emeği geçen TÜFAD Genel Merkezi’ne, Malatya, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerine teşekkür etti.

BAYINDIR: KAPIMIZ HERKESE AÇIK

  Bayındır, “Biz göreve geldi geleli uzun zamandır böyle bir düşüncemiz vardı. Tabi kasamızda bu anlamda para yoktu. Yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra kendi bütçemizden artırarak ve yönetim kurulu ile üyelerimizin katkısıyla bu binayı almak nasip oldu. Artık antrenörlere ait bir yer var. Şehir merkezinde ve gayet geniş bir binamız var, sizler de umarım beğenmişsinizdir. 280 civarında üyemiz var, onlar burada eğitim ve toplantı yapabilirler, zaman geçirip birlikte olabilirler. Kapımız antrenöründen sporcusuna herkese açık.” İfadelerini kullandı. Bayındır, açılışlarından dolayı kendilerine TV hediye eden Yeni Malatayaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’ya da teşekkür etti. 

FATİH AVCI
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