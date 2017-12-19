Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı E. Y. Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansının halen sürdüğünü söyleyen Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk iddiası olan en önemli takımlardan biriyiz. Türkiye'de iki tane popüler şey var; biri 'Tudor istifa' diğeri de 'bu sistem' herkes buna odaklanmış" şeklinde konuştu. Malatya ekibini aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Tudor, defans hatalar nedeniyle kalelerinde gol gördüklerini ve bu şekilde sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti. Tudor, deplasmanda hataya yer olmadığını belirterek, "Rakip takım sizi cezalandırıyor. Son maçlarda bu tür defans hataları yapıyoruz ve bu nedenle de yeniliyoruz. Duran toplarda sorumluluk almalıyız. Bu maçta ve son maçlarda duran toplardan yediğimiz çok gol vardı. Bu şekilde oynayarak bu sorunu ortadan kaldırırız dedik ama ne yazık ki bazı hatalardan goller yedik" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda en önemli ekiplerden biri olduğunu aktararak, "Bizim şampiyonluk hedefimiz halen var. Tudor istifa diyorlar. Ama Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli takım. Tamamen ‘Tudor istifa’ cümlesine odaklanmışlar" ifadelerini kullandı

ÖMER ALİ DELİBAŞ