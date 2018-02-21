TSYD’nin Şeker’i dünya’da 1 numara

İşitme Engelliler Tekvando branşında 320 puanla dünyanın bir numarası olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Selver Şeker, en yakın rakibi Rus sporcuya 176 puan fark atarak 2017 yılına damga vurdu.

TSYD Konya’nın İşitme Engelliler Deaflimpic’de 320 puan toplayarak dünya sıralamasında yenilgisiz olarak 1 numaraya oturan tekvandocusu Selver Şeker’in tek düşüncesi unvanını kimseye kaptırmamak. +67 kiloda en yakın Rus rakibine 176 puan fark atarak Dünya’nın 1 numaralı koltuğuna oturan Selver Şeker, önümüzdeki yıllarda katılacağı uluslararası şampiyonaların hazırlıklarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dünyanın en başarılı sporculardan birisi olarak Türkiye’yi ve TSYD’yi temsil eden Selver Şeker, 2013 yılında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan Deafolimpic’de birinci olarak kürsünün en üstüne çıkmayı başardı. Daha sonra 2015 yılında Ermenistan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda birinci olan Şeker, 2016’da Türkiye’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanarak, hem ay-yıldızlıların hem de TSYD’nin gururu olmuştu. Başarıya doymayan Selver Şeker, 2017’de yine Türkiye’de yapılan İşitme Engelliler Deafolimpic’de güçlü rakiplerini tek tek geçerek, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı bütün dünyaya dinletmeyi başarmıştı.

Dünyanın bir numarası ünvanını elinde bulunduran TSYD Spor kulübünün başarılı sporcusu Selver Şeker, bugüne kadar kendisine verilen desteğe teşekkür ederek, TSYD ailesinin bir ferdi, bir sporcusu olmaktan, TSYD’yi hem ulusal, hem de uluslararası şampiyonalarda temsil etmekten onur duyduğunu söyledi. Şeker, bu anlamda kendisine büyük destek veren TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile Şube Başkanı Recep Çınar’a da teşekkür etti.

Musab Aydın’da Milli Takım’da

TSYD’nin en başarıla branşlarından olan tekvandonun yıldız sporcuları başarıdan başarıya koşmaya devam ediyorlar. 10 - 14 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Turkish Open Uluslararası Tekvando Turnuvası’nda TSYD’nin yıldız sporcusu Musap Aydın, 65 kiloda şampiyon olarak altın madalyayı boynuna taktı. Müsabakalarda ilk turu bay geçen Musap Aydın, ikinci turda Alman rakibini, üçüncü turda Muğlalı ve dördüncü turda da en güçlü rakibini yenerek kürsünün en üstüne çıkmayı başardı. Musap Aydın, bu başarısıyla 25 - 29 Nisan tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak olan 3. Dünya Tekvando Başkanlık Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Genç sporcu, hedefinin büyüklerde de A Milli takım formasını giymek olduğunu belirterek, TSYD’yi en iyi şekilde temsil etmeni gayretine göstereceğini söyledi.