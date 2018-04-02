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TRİBÜNLER BOŞ KALDI!

Yeni Malatyaspor taraftarı, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermedi. Karşılaşmada ev sahibi takım tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, statta yaklaşık 7 bin sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI!

Yeni Malatyaspor taraftarı, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermedi. Karşılaşmada ev sahibi takım tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, statta yaklaşık 7 bin sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:29
TRİBÜNLER BOŞ KALDI!

Süper Lig’in 27. haftasında başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk eden Yeni Malatyaspor, verilmeyen penaltılar ve kaçan net gol pozisyonlarına rağmen yenik düştüğü maçta rakibini 4-1 yenmeyi başardı. Ligin 26. haftasında Trabzonspor’a karşı en farklı mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, iki hafta sonra bu kez kazandığı maçla sezonun en farklı galibiyetine imza atmış oldu. Alınan 3 puanla ateş hattından iyice uzaklaşan Yeni Malatyaspor orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Öte yandan günler öncesinden taraftarın maça gelmesi adına başlatılan kampanyalar ise sonuç vermedi. Fenerbahçe maçında uygulanan fiyat politikasından dolayı yönetime gösterilen tepkinin cumartesi günü oynanan maçta devam ettiği gözlendi. Karşılaşmada ev sahibi takım tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, statta 7  bin dolayında sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGençlerbirliği
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