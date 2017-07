Ziyarette konuşan Malatyalı iş adamı Fatih Ilıcak Taraftarlar Derneği Yönetiminin ziyaretinden dolayı Murat Soysal ve Şabi Burak Doğan’a teşekkür etti. ‘Yeni’ kelimesini kullanmaktan kaçındığını ifade eden Fatih Ilıcak, “Malatyaspor bir tanedir ve Malatya’nın ortak bir paydasıdır” dedi.

“Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanları Murat Soysal, Şabi Burak Doğan kardeşlerim sağ olsunlar bizleri ziyarete geldiler. Malatyaspor, Malatya’nın ortak bir paydasıdır. Bunda eminim herkes hemfikirdir. Her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Yaşım gereği biraz şimdiki gençlerden biraz daha yaşlı olduğumuz için sevinçlerle beraber birkaç sefer üzüntüleri de yaşamış Malatyalılardan birisiyim. 1969’da ilkokul 1. Sınıftayken 23 Nisan günü Rizespor maçı vardı ve Malatyaspor’un gösterilerine katılmıştım. O gün bu gün futbola sevgim başladı. Centilmenlik çerçevesinde her zaman futbol için elimizden geldiği kadarıyla hem taraftar olarak hem de yönetici olarak faydalı olmaya çalıştım. Malatyaspor’umuz geçtiğimiz sezon büyük bir başarı yakalayarak bir üst lige çıktı. Ben ‘Yeni’ kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü her ne kadar eski takımımız amatör ligde olsa da gönlümüzde Malatyaspor bir tanedir ve ortak paydamızdır.” Şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK BAŞARIDIR

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Ilıcak, “Güçlü ve büyük bütçeli takımların arasından sıyrılıp Süper Lig’de mücadele edebilmek en büyük başarıdır. Aslında herkesin beklentisi sezon başında Malatya’nın lig bittiğinde Süper Lig’e çıkacağı yöndeydi ama biraz zor oldu. İnşallah bu ligde takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla transfer politikası güzel. Takım içerisinde futbolcular uyumlu ve işler yolunda gidiyor. Nokta transferler yapılmaya çalışıyor. Yönetimin aldığı futbolcuları, teknik heyet beğenmemezlik yapmadı. Hocamız gerçekten çok iyi ve kıymetini bilmemiz lazım. Ertuğrul Sağlam uzaktan tanıdığımız kadarıyla beyefendi bir adamdır. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum.” Dedi.

TARAFTARIN BİLİNÇLENMESİ LAZIM

Taraftarın hakkının büyük olduğunu ama tribünden daha sağduyulu olunmasının gerektiğini vurgulayan Fatih Ilıcak, “Taraftarın hakkını teslim etmek gerekiyor. Taraftarın burada çok önemli vazifesinin olduğu, taraftarsız bir maçın tuzsuz bibersiz yemek gibi olduğunu hepimiz zaten gözlemliyoruz. Bu anlamda Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanlarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Başarılarının ve desteklerinin devamını diliyorum. Ama bir noktaya vurgu yapmadan geçmek istemem. Malatyalı bir ağabeyleri olarak belirtmek isterim ki; eğitim noktasında taraftarların biraz daha iyi yönetilmesi hatta eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’nın birçok yerinde maç izliyoruz. İnsanlar oralarda futbol konusunda biraz daha bilinçli davranıyor. Maç içerisinde ofsayt’ın ne olduğunu, faul’ün ne derecede sert olduğunu, ceza sahası içerisinde topun ele çarptığında hangi anlarda penaltı olabileceğini iyi öğrenmek gerekiyor. Sonuçta hakemler de hata yapabilir. Maç esnasında taraftar tabii baskı kuracaktır ama verilen kararların çok fazla uzatılmaması gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Gelişen oyun kurallarıyla alakalı bilgiler zaten futbolculara veriliyor. Bana göre mutlaka bu bilgileri taraftara da vermek gerekiyor. Eğitim verilip taraftar bilinçli hale getirilirse takımlarını daha doğru şekilde destekler. Alakasız bir pozisyonda hakeme veya futbolcuya gereksiz tepki göstermeye ihtiyaç bile kalmayacaktır.” Dedi.

Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ise işadamı Fatih Ilıcak’ın her zaman taraftarın yanında olduğu ve taraftara büyük destekler verdiğini söyledi.

BÜYÜK TAKIMLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Murat Soysal Geçen sezon ciddi zorluklarla mücadele ettiklerini vurgulayarak “Ziyaret isteğimizi kırmayıp bizleri kabul eden Malatyalı değerli işadamımız Fatih Ilıcak beye çok teşekkür ediyorum. Biz kendisini bir büyüğümüz her zaman bize destek olan Fatih abimiz olarak görüyoruz. Taraftarlar olarak Süper Lig’e çıkmadan önce ciddi zorluklar yaşadık. Bu takımın taraftarlarının bir şekilde deplasmanlarda oynanan maçlara ulaşımları noktasında zor uğraşlar verdik. O günlerde Fatih Ilıcak beye telefon açıp destek istediğimizde bizlerin isteklerini kırmayıp büyük Malatyaspor taraftarının deplasmanda takımlarına sahip çıkması konularında hep yanımıza olmuştur. Kendisi çok iyi bir Malatyalı ve Malatyaspor taraftarıdır. Kendisinin tribünden takımına tezahürat ettiği günleri de çok iyi biliyoruz. Fatih beyin ifade ettiği gibi yeni stadımız ile birlikte takımımızı Süper Lig’de hiçbir maçta yalnız bırakmayacağız. Taraftarın daha bilinçli hale gelebilmesi konusunda bizlerde elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz artık ailelerin de daha çok maçlara gelmesini istiyoruz. Yeni bir stat, yeni bir lig ve yeni bir takım. Mücadele edeceğimiz takımlar artık büyük takımlar. Ülkemizin 4 büyük takımları hatta Avrupa takımlarıyla bile mücadele edeceğiz. Sahada futbolcular mücadele ederken bizlerde daha seviyeli ve bilinçli şekilde onlara destek vereceğiz. 90 dakika hiç susmadan sadece takımını destekleyecek şekilde çalışmalar hazırlayacağız. Bizlere inananların yüzünü kara çıkarmadan bu senede en üst düzey performansa takımımızı hem Malatya’da hem de deplasmanlarda en iyi şekilde destekleyeceğiz.” İfadelerini kullandı.



















ÖMER ALİ DELİBAŞ