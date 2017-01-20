Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Yeni Malatyaspor’a Kapalı A ve B tribünü kapatma cezası verdi. PFDK’nın gerekçeli kararı şöyle: “YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.” PFDK ayrıca aynı müsabakada Sivasspor taraftarına da bir sonraki deplasman maçından men cezası verdi.

HABER MERKEZİ