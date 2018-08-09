“Transferlerle güçlü bir hale geldik”

Onursal başkan Teoman Mutlu’nun destekleriyle çalışmalarını sürdüren Malatya İdmanyurdu; Berkan Aydın, Hüseyin Biçer, Reşat Bulut Üstün, Mehmet Kaçmaz ve Alpdoğan Karadoğan ile yola devam ederken, dış transferde de Ferdi Topuz’u kadrosuna kattı. Malatya İdmanyurdu kulüp başkanı Mehmet Gündüz, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi için iddialı bir kadro kurduklarını ifade ederek, hedeflerinin ligi şampiyon tamamlayıp, BAL Ligi’ne yükselmek olduğunu söyledi. Geçen sezondan kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını kaydeden Gündüz, “Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde iyi bir kadromuz vardı. Bu kadromuzla şampiyon olduk. Kadromuzu büyük oranda koruyarak, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi için yaptığımız transferlerle daha da güçlü bir hale geldik. Hedefimiz sezonu şampiyon tamamlayarak, BAL Ligi’ne yükselmek” dedi. busabahmalatya.com