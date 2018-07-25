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"Transferlerin doğru olması için geç oluyor"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulüp olarak transferde geç kalma nedenlerini açıklayarak, "Transferlerin doğru olması için geç oluyor" dedi. 

"Transferlerin doğru olması için geç oluyor"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulüp olarak transferde geç kalma nedenlerini açıklayarak, "Transferlerin doğru olması için geç oluyor" dedi. 

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48
"Transferlerin doğru olması için geç oluyor"

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Talip oldukları oyuncuların alınması kolay isimler olmadığını belirten Gevrek, transferde 4 senedir aynı şeyleri yaşadıklarını belirtti. Transferde geç kalınması yönündeki eleştirilere cevap veren Gevrek, "Transferlerin doğru olması için geç oluyor. Alacağımız isimler kolay isimler değil. Biliyorsunuz bu dördüncü senedir ve dört senedir aynı şeyi yaşıyoruz. 4 yıldır biz transfer konusunda hep geç kalıyoruz. Ama sonuç olarak nokta transferleri doğru yapabilmek önemlidir. Ben transfer yapıyorum diyerek hemen bu işe başlayabilirdik ama maddi anlamda da o dengeyi sağlamamız lazım. Bir de gelen transferlerin doğru transferler olması lazım. Bu yüzden biraz geç oluyor. Belki bu sene geç olacak ama doğru transferler olacak" diye konuştu. 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TransferAdil GevrekYeni Malatya Spor
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