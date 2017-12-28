Göztepe maçı sonrası PFDK tarafından 3 ay hak mahrumiyeti verilmesi konusuna da açıklık getiren başkan Gevrek,“ Verilen miktar belki hak değil ama önemli olan Malatya’nın menfaatidir. Bizler ne yapıyorsak bu şehrin menfaati için yapıyoruz. Sezon içinde yaşadığımız haksızlıkları herkes gördü. O gün ki yaşananlar bu haksızlıkların bir patlamasıydı. Zaten sonrasında Futbol Federasyonu ile bir görüşmem oldu. Kendilerine bunun izahında bulundum. Belki doğru olmayan bir davranıştı. Bir kulüp başkanı olarak hakkımızı farklı şekilde arayabilirdim. Sonuçta bizlerde insanız. Bir FIFA hakemi gözünün önünde olan penaltıyı eğer vermiyorsa onun hatasını kim cezalandıracak. Ben stadyumda olmasam da olur. Tek düşüncem Yeni Malatyaspor Süper Lig’de kalsın, ben başkan olmasam da olur.” İfadelerini kullandı.

GÜZEL YERLERE GELECEK

Hayatı boyunca hiçbir başarıyı şansa bağlamadığını belirten Adil Gevrek, her mağlubiyetin ardından “mutlaka bunda da bir hayır vardır” dediğini söyledi. Gevrek, “Devre arasında takımdan ayrılacak futbolcularımız olacak. Erol hocamızla bir istişare yaptık. Bununla ilgili şuan konuşmak doğru olmaz. Takımdan ayrılmak isteyen ve bizim yollarımızı ayırmak istediğimiz oyuncular var. Başka kulüpler tarafından talep edilen oyuncularımız var. Birkaç gün içerisinde bu oyuncularımızla tek tek oturup konuşacağız. Kulübümüzün menfaati doğrultusunda bu konuları değerlendireceğiz. Özellikle söylemek istiyorum. Gidecek olan oyuncular kötü futbolcular diye bir şey söz konusu değil. Uyum sağlayamayan verim alamadığım isimler var. Bunlar futbolun içerisinde olağan şeyler.” diye konuştu.

“HERŞEYİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ”

Teknik direktör Erol Bulut’un oyunsal anlamda uyguladığı bir sisteme dikkat çeken Adil Gevrek, bu sistemin Yeni Malatyaspor’a yakıştığını kaydetti. Gevrek, “O sisteme göre mutlaka transferlerimiz olacak. İsmi geçen oyuncular her transfer döneminde sürekli gündeme geliyor. Bu böyledir, çok isim gelir geçer. Bugüne kadar bu isimlerle hiçbir görüşmemiz olmadı. Kalacak ve gidecek oyuncularla asla bu dengeyi bozmak istemiyoruz. Gerek maddi gerekse manevi olarak bu birliği ve beraberliği korumak istiyoruz. Kesinlikle transfer yapmak için oyuncu getirmeyeceğiz. Nokta transferler yapacağız. Oyuncuların ekonomik durumu, karakterleri ve şehre uyum sağlamaları bunların hepsini düşünmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ