Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda ilk olarak yönetim içerisinden bir transfer komitesi oluşturdu. Dün akşam Başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde toplanan yönetim, Gökhan Çelik, Suat Tekin, Erdal Gündüz ve Mehmet Maden’i transfer komitesi olarak belirledi. Belirlenen komite toplantının ardından transfer görüşmelerine başlarken, ilk hedefin ise Teknik Direktör Erol Bulut’un alınmasını istediği futbolcular olduğu öğrenildi.

İHA