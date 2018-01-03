03 Ocak 2018 Çarşamba

Transferi onlar yapacakmış!

Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, yönetim içerisinden devre arası transfer çalışmalarını yürütecek bir transfer komitesi oluşturdu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:07
Transferi onlar yapacakmış!

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda ilk olarak yönetim içerisinden bir transfer komitesi oluşturdu. Dün akşam Başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde toplanan yönetim, Gökhan Çelik, Suat Tekin, Erdal Gündüz ve Mehmet Maden’i transfer komitesi olarak belirledi. Belirlenen komite toplantının ardından transfer görüşmelerine başlarken, ilk hedefin ise Teknik Direktör Erol Bulut’un alınmasını istediği futbolcular olduğu öğrenildi.

İHA

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