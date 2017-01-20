Sarı kırmızılı takımın Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışma sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Dialiba ve Murat Akça’nın sakatlanmasından dolayı ciddi kayıplar verdiklerini belirten Ravcı, “Aynı çalışma azmiyle, hırsıyla Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz her maçta olduğu gibi kazanmak. Çünkü her maça kazanma hedefiyle çıkıyoruz. Bu hafta ikinci yarının ilk 3 puanını almak istiyoruz. Takım olarak gayet iyi durumdayız. Sakallarımız var. Daha ikinci yarının başında fire vermeye başladık. Dialiba ve Murat Akça sakat, Eren Tozlu ise kart cezalısı olduğu için Mersin İdmanyurdu maçında kadroda yer alamayacaklar. Murat Akça’nın omzunda bir sıkıntı var, İstanbul’a gönderdik. Tedavi süreci biraz uzun sürecek. Bunun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Bu arkadaşlarımız olmasa da mutlaka onların yerini dolduracak arkadaşlarımız var. Ellerinden geleni yapacaklardır. Hedefimiz elbette ki her hafta olduğu gibi Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında da 3 puan olacak” diye konuştu.

TRANSFERDE SON DURUM!

Ravcı, transferde talip oldukları oyuncuların kulüplerinde oynayan oyuncular olduğu için sıkıntı yaşadıklarını da kaydederek, “Gündemde birçok isim var. Bazen bizim takip etmediğimiz, gündemimizde olmayan isimlerde maalesef gündeme geliyor. Bunların ne şekilde çıktığını da bilmiyoruz. Transfer konusunda beklediğimiz oyuncular var. Devre arası transferini herkes iyi bilir zordur. İyi oyuncuyu kulübünden alıp getirmek zordur. Ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Transfer bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bizde ay sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Beklediğimiz futbolcular kadrolarında oynayan oyuncular. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. İşin açıkçası transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı yapacak oyuncular olması lazım. Gerek kulüpleri gerekse de oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah olumlu neticelenir” dedi.

FATİH AVCI