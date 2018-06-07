Transferde rota Başakşehir!

Yeni sezon hazırlıklarını 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanarak verecek olan sarı-kırmızılılarda oyuncu arayışları sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Ali Ravcı’nın başında bulunduğu transfer komitesinin iç transferde gönderilmesi düşünülen oyuncuların yerine alternatif futbolcuların üzerinde mesai harcadıkları ifade edildi. Teklif gelen oyuncuların durumunu görüşmek için bir araya gelmesi beklenen teknik heyet ve yönetimin durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Tunay Torun ve savunma oyuncusu Manuel Da Costa'nın Yeni Malatyaspor’un radarına girdiği öğrenildi. Erol Bulut’un eski takımındayken yakından takip ettiği bu isimleri yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin lacivert-turunculu kulüple görüşmelere başlayacağı öğrenildi.