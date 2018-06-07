Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98286
ALTIN
187.097
DOLAR
4.4839
STERLİN
6.0090
EURO
5.2993

Transferde rota Başakşehir!

Süper Lig’de ikinci sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde futbolcu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün Başakşehir forma giyen Manuel Da Costa ve Tunay Torun’la ilgilendiği öğrenildi.

Transferde rota Başakşehir!

Süper Lig’de ikinci sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde futbolcu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün Başakşehir forma giyen Manuel Da Costa ve Tunay Torun’la ilgilendiği öğrenildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:39
Transferde rota Başakşehir!

Yeni sezon hazırlıklarını 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanarak verecek olan sarı-kırmızılılarda oyuncu arayışları sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Ali Ravcı’nın başında bulunduğu transfer komitesinin iç transferde gönderilmesi düşünülen oyuncuların yerine alternatif futbolcuların üzerinde mesai harcadıkları ifade edildi. Teklif gelen oyuncuların durumunu görüşmek için bir araya gelmesi beklenen teknik heyet ve yönetimin durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Tunay Torun ve savunma oyuncusu Manuel Da Costa'nın Yeni Malatyaspor’un radarına girdiği öğrenildi. Erol Bulut’un eski takımındayken yakından takip ettiği bu isimleri yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin lacivert-turunculu kulüple görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporTransfer çalışmalarıTeknik Direktör Erol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk futbolu onun için ağlıyor!
Türk futbolu onun için ağlıyor!
“Hocamızla güven tazeledik”
“Hocamızla güven tazeledik”
Azubuike gemileri yaktı!
Azubuike gemileri yaktı!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim