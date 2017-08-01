Nurettin soykan Tesisleri’nde İHA muhabirinin sorularını yanıtlayana Ravcı, takımın son durumu ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transferde geç kaldıklarını kabul ettiğini belirten Ravcı, “Transferde en son geldiğimiz aşama Aly Cissokho transferiyle ilgili kendisi bugün İstanbul’a geldi. Yapmayı planladığımız diğer oyuncu transferleriyle ilgili de hala görüşmelerimiz sürüyor. Orta saha, stoper ve santrafor mevkiinde eksiklerimiz sürüyor. Bu bölgelerle ilgili düşündüğümüz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Belki transferde geç kaldık, onun farkındayız ama en kısa sürede transferi tamamlayıp, yeni oyuncularımız aramıza katılırlarsa Süper Lig’e hazır hale geliriz. İlk ve ikinci kamp dönemi oyuncuların için hem fiziksel hem de mental açıdan çok iyi geçti inanılmaz katkısı oldu. Yeni aramıza katılan oyuncularda çok çabuk takıma adapte oldular. Çok şükür her hangi ciddi bir sorun yaşamadık. En büyük şansımız büyük bir sakatlık gibi talihsiz bir durumun yaşanmaması oldu” dedi.



“Süper Lig’e hazırlıksız bir şekilde yakalandık”

Ravcı, bazı konularda Süper Lig’e hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, “Çok fazla konuda eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Belki o konularda Süper Lig’e hazırlıksız bir şekilde yakalandık. Doğruyu söylemek gerekirse keşke tesis, altyapı ve stat gibi konular daha önceden hazır hale getirilse şimdi bu tür konuları konuşmamış olsaydık. Ama kervan yolda dizilir misali yavaş yavaş bu eksiklerimizi gidereceğiz” ifadelerini kullandı.



Kulübün eksiklerini en kısa sürede tamamlayacaklarını da ifade edene Ravcı şunları söyledi:

“Otelde kalacak olmamız zorunluluktan doğan bir hadisedir. Şu an antrenman sahalarının bitişiğindeki tesis içerisinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yanılmıyorsam bu çalışmaların 40 güne kadar tamamlanıp biteceği söylendi. Bu süre zarfında takımımız Malatya’da bir otelde konaklayacak ve bir nevi kamp dönemi gibi olacak. Ama sonuç itibariyle takım antrenmanlara rutin programlı şekilde devam edecek. Antrenman sahalarımızı kullanabileceğiz hatta gerekirse gece antrenmanları için İnönü Stadı’nı da kullanacağız. Şu anda bu konularda yoğun bir çalışma var. En kısa zamanda tüm eksikleri tamamlayacağımızı düşünüyorum.”

İHA