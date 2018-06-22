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Transferde Erol hoca etkisi!

Geçtiğimiz sezon kadrosunda Ertuğrul Sağlam ile yönetim arasında ciddi gerilimlere neden olan dış transfer konusu, bu yıl Erol Bulut’un istediği isimlerle görüşülmesiyle şimdilik yolunda gidiyor. İlk imzayı atan Danıjel Aleksıc ve prensipte anlaştığı iddia edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’un Bulut tarafından çok istendiği öğrenildi.

Transferde Erol hoca etkisi!

Geçtiğimiz sezon kadrosunda Ertuğrul Sağlam ile yönetim arasında ciddi gerilimlere neden olan dış transfer konusu, bu yıl Erol Bulut’un istediği isimlerle görüşülmesiyle şimdilik yolunda gidiyor. İlk imzayı atan Danıjel Aleksıc ve prensipte anlaştığı iddia edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’un Bulut tarafından çok istendiği öğrenildi.

22 Haziran 2018 Cuma 12:05
Transferde Erol hoca etkisi!

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Yeni Malatyaspor’da dış transfer görüşmeleri sürerken, Erol Bulut ve yönetimin şimdilik uyumu dikkat çekiyor. Genç teknik adamın bu sezon kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime sunması ve yönetimin de bu oyuncularla seri bir şekilde görüşüp Danıjel Aleksıc’i bitirip, Donald ile de anlaşmaya yakın hale gelmesi Bulut’u memnun etti. Geçen yıl Ertuğrul Sağlam’ın medyaya yansıyan açıklamalarının aksine bu sezona daha sakin giren yönetim ve teknik heyet kamp başlayana kadar en az 3 ismi takıma monte etmek istiyor.

25 Haziran’da Malatya’da toplandıktan sonra 5 gün Malatya, 14 gün Bolu Termal Kampı gerçekleştirecek sarı kırmızılı takım, son etabı Düzce’de topuk yaylasında değerlendirecek. Topuk Yaylası’nda tüm takımı görmek isteyen Erol Bulut bu süre zarfında yönetime verdiği diğer isimlerin de alınmasını bekleyecek. Gönderilecek isimlere kulüp bulun çağrısı yapılsa da aldıkları ücretlerden dolayı gitmeye sıcak bakmayanların olması hocanın ve başkanın canını sıkıyor. Bu isimleri bir alt lige kiralayıp en azından kalan ücretlerini başka takımların vermesini isteyen yönetim, futbolcuların menajerlerini ikna etmeye çalışacak.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORErol BulutTransfer
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