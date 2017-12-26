26 Aralık 2017 Salı

Transfer zirvesi!

Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonunun ilk yarısının bitmesiyle birlikte gözler ara transfer dönemine çevrildi. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı, bugün İstanbul’da bir araya gelecek. Takımdan gidecek ve kalacak isimleri belirleyecek üçlü, devre arası planlamasına yön verecek. Kaptan Yalçın Ayhan’ın durumu, Dia, Barazite, Farnolle ve Sadio ile yolların ayrılması konusu, alınacak oyuncular görüşmenin ana maddesini oluşturacak.

26 Aralık 2017 Salı 10:49
Transfer zirvesi!

  Yeni Malatyaspor’da devre arasında alınacak kararların toplantısı bugün İstanbul’da yapılacak. Başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşecek toplantıya, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Ali Ravcı katılacak. Öncellikle Yalçın Ayhan konusunu masaya yatıracak üçlü mekanizma, yıldız oyuncuyla ilgili nihai kararını verecek.

 

Dış transferde takviye yapılması planlanan mevkileri sol bek, orta saha, forvet ve forvet arakası olarak belirleyen teknik heyet listesindeki isimlerle yapılan görüşmelerin geldiği son durumu görüşecek. Büyük beklentilerle transfer edilen ancak istenileni veremeyen yabancı oyuncular da gündemin asıl maddelerini oluşturacak. Dia, Farnolle, Sadio Diallo, Barazite ve Farnolle gibi isimlerle yolların ayrılması gündeme gelecek. Bu noktada oyuncuların sözleşme fesih bedelleri ve karşılıklı anlaşmadaki maliyete dikkat edilecek.

 Yapılacak dış transferler için kadroda yer açılması gerektiğinden gönderilecek ve alınacak isimlerin bir an önce belirlenmesini isteyen Erol Bulut, daha sonra Almanya’ya giderek bazı oyuncuları kendi izleyecek. Alınacak oyuncuların maliyeti, kaynak bulma ve ilk yarıda takıma yapılması gereken ödemeler de başkan Gevrek’in masasındaki diğer konu başlıkları olacak. Bugün yapılacak toplantıdan sonra transfer görüşmelerini hızlandıracak yönetime kadrodaki bazı oyunculardan da sürpriz ayrılma teklifleri geldiği öğrenildi. Fazla şans bulamadığı için gitmek isteyen isimleri sır gibi saklayan yönetim, bu oyuncuların yerine yeni takviyeler yaptıktan sonra gitmelerine izin verecek.

FATİH AVCI
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