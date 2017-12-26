Yeni Malatyaspor’da devre arasında alınacak kararların toplantısı bugün İstanbul’da yapılacak. Başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşecek toplantıya, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Ali Ravcı katılacak. Öncellikle Yalçın Ayhan konusunu masaya yatıracak üçlü mekanizma, yıldız oyuncuyla ilgili nihai kararını verecek.

Dış transferde takviye yapılması planlanan mevkileri sol bek, orta saha, forvet ve forvet arakası olarak belirleyen teknik heyet listesindeki isimlerle yapılan görüşmelerin geldiği son durumu görüşecek. Büyük beklentilerle transfer edilen ancak istenileni veremeyen yabancı oyuncular da gündemin asıl maddelerini oluşturacak. Dia, Farnolle, Sadio Diallo, Barazite ve Farnolle gibi isimlerle yolların ayrılması gündeme gelecek. Bu noktada oyuncuların sözleşme fesih bedelleri ve karşılıklı anlaşmadaki maliyete dikkat edilecek.

Yapılacak dış transferler için kadroda yer açılması gerektiğinden gönderilecek ve alınacak isimlerin bir an önce belirlenmesini isteyen Erol Bulut, daha sonra Almanya’ya giderek bazı oyuncuları kendi izleyecek. Alınacak oyuncuların maliyeti, kaynak bulma ve ilk yarıda takıma yapılması gereken ödemeler de başkan Gevrek’in masasındaki diğer konu başlıkları olacak. Bugün yapılacak toplantıdan sonra transfer görüşmelerini hızlandıracak yönetime kadrodaki bazı oyunculardan da sürpriz ayrılma teklifleri geldiği öğrenildi. Fazla şans bulamadığı için gitmek isteyen isimleri sır gibi saklayan yönetim, bu oyuncuların yerine yeni takviyeler yaptıktan sonra gitmelerine izin verecek.

FATİH AVCI