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Transfer süreci resmen başladı!

Yeni Malatyaspor ligdeki ikinci sezonunda kadrosunu büyük oranda korumayı planlarken, futbolda 2018-19 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün resmen başladı. Transferde aceleci davranmayacağı ifade edilen sarı-kırmızılı yönetimin yabancı transferini de sona bırakacağı öğrenildi.

Transfer süreci resmen başladı!

Yeni Malatyaspor ligdeki ikinci sezonunda kadrosunu büyük oranda korumayı planlarken, futbolda 2018-19 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün resmen başladı. Transferde aceleci davranmayacağı ifade edilen sarı-kırmızılı yönetimin yabancı transferini de sona bırakacağı öğrenildi.

10 Haziran 2018 Pazar 11:07
Transfer süreci resmen başladı!

Futbolda 2018-19 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi bugün resmen başladı. Transfer dönemi 31 Ağustos 2018 tarihinde ise sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Süper Lig’deki ilk sezonunda kümede kalma hedefiyle kadrosunu kuran Yeni Malatyaspor ligdeki ikinci sezonunda kadrosunu büyük oranda korumayı planlıyor. Kiralık sözleşmesi sona eren oyuncularla masaya tekrar oturmayacak olan sarı-kırmızılı yönetimin, takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuları ise bayram sonrasında açıklayacak. Ligde bu sezon üst sıralarda yer almanın planlarını yapan Yeni Malatyaspor’un transferde aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında. Kadroya genç oyuncular alarak yavaş yavaş 2-3 sene sonrasının kadrosunu oluşturmayı planlayan Malatya temsilcisinin yüksek döviz kurundan dolayı yabancı transferini de sona bırakacağı belirtiliyor.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORIkinci SezonTransfer
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