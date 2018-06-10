Transfer süreci resmen başladı!

Futbolda 2018-19 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi bugün resmen başladı. Transfer dönemi 31 Ağustos 2018 tarihinde ise sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Süper Lig’deki ilk sezonunda kümede kalma hedefiyle kadrosunu kuran Yeni Malatyaspor ligdeki ikinci sezonunda kadrosunu büyük oranda korumayı planlıyor. Kiralık sözleşmesi sona eren oyuncularla masaya tekrar oturmayacak olan sarı-kırmızılı yönetimin, takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuları ise bayram sonrasında açıklayacak. Ligde bu sezon üst sıralarda yer almanın planlarını yapan Yeni Malatyaspor’un transferde aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında. Kadroya genç oyuncular alarak yavaş yavaş 2-3 sene sonrasının kadrosunu oluşturmayı planlayan Malatya temsilcisinin yüksek döviz kurundan dolayı yabancı transferini de sona bırakacağı belirtiliyor.

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