TRANSFER SÖNÜK GEÇTİ!

2. Transfer Tescil Dönemi tüm Avrupa liglerinde olduğu gibi Türkiye’de de dün gece saat 23.59 itibariyle bitti. 2017 yılı içinde dünya genelinde kulüpler transfer için 6.7 milyar avro kaynak kullanırken, Türkiye’deki takımlar genel manada transferi alışılmışın dışında durağan geçirdi.

Kadrosuna 3 genç ismi katan Yeni Malatyaspor, bünyesindeki 5 profesyonel oyuncuyu da başka takımlara gönderdi. İlk 11’de oynayabilecek stoper Doria’yı Marsilya kulübünden 540 bin avro maliyetle kiralayan kulüp, transferin son saatlerinde ise bir forvet oyuncusu için görüşme trafiğini yoğunlaştırdı. Yeni Malatyaspor Furkan Yiğit’i Bayrampaşa’ya, Batuhan Altuntaş’ı Giresunspor’a, Turgut Doğanşahin’i Rizespor’a, Murat Akça’yı Elazığspor’a, Emre Selen’i ise Van Büyükşehir’e gönderdi.

Taraftarın en büyük beklentisi olan forvet takviyesi için ise Brezilyalı Gilberto Oliveira Souza Júnior’da karar kılan yönetim. 29 yaşındaki oyuncuyu akşam 18.00 sularında İstanbul’a getirdi. Lisans işlemlerinin yetişmesi için yoğun çaba sarf eden yönetim, gazete baskıya hazırlandığı sırada(21.00) hala bu oyuncunun evraklarını saat 23.59’da bitecek transfer tescil işlemlerine yetiştirmeye çalışıyordu. Genel manada Erol Bulut ve spor camiasının beklentilerini dış transferde karşılamayan yönetim, bunun birlikte iç transferde Emre Selen, Ertaç Özbir ve Azubuike’nin sözleşmesini uzattı. busabahmalatya.com