Dış transferde 10 futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-siyahlılar, yeni sezon öncesi TSYD maçlarıyla görücüye çıktı. 4’lü turnuvanın ilk maçında Gençlerbirliği önünde mücadele eden Malatya temsilcisi, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu maçta Sağlam, yeni transferlerin tamamına forma şansı tanıdı. Turnuvadaki ikinci maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan sarı-siyahlılar, normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda 4-3 kazanmasına rağmen sergilediği oyunla taraftarından yine geçer not alamadı. Takımın oynadığı 2 maçı da göz önüne alan yönetim kurulu, acilen transfer yapma kararı aldı. Sarı-siyahlı yönetimin, 13 Ağustos’taki Osmanlıspor maçına kadar kadrosuna 3 üst düzey takviye yapacağı belirtildi. Gevrek yönetiminin bu doğrultuda Fransa Ligi takımlarından Bastia forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadio Diallo’yu Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi. Ancak başarılı oyuncu için Beşiktaş’ın da devreye girmesi Yeni Malatyaspor’un planlarını sekteye uğrattı. Malatya ekibindeki transfer krizi siyah-beyazlıların kısa süre sonra bu futbolcuyla ilgilenmediğini açıklamasıyla çözüme kavuştu ve şu anda İstanbul’da bulunan Gineli oyuncunun sarı-siyahlı kulübün teklifine ‘evet’ dediği ifade edildi.

İHA