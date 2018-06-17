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Transfer piyasası suskun!

Türkiye Ligi'nin köklü kulüplerinin yaşadığı bu mali sıkıntılar Anadolu kulüplerinin de en büyük sıkıntısı. Üç büyüklere oranla sponsor bulmakta zorlanan, stat gelirlerinde beklentilerin altında kalan Süper Lig'in orta halli kulüpleri, transfer sezonunu sessiz karşıladı. Henüz ciddi bir girişimde bulunmayan kulüpler, genelde bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor.

Transfer piyasası suskun!

Türkiye Ligi'nin köklü kulüplerinin yaşadığı bu mali sıkıntılar Anadolu kulüplerinin de en büyük sıkıntısı. Üç büyüklere oranla sponsor bulmakta zorlanan, stat gelirlerinde beklentilerin altında kalan Süper Lig'in orta halli kulüpleri, transfer sezonunu sessiz karşıladı. Henüz ciddi bir girişimde bulunmayan kulüpler, genelde bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor.

17 Haziran 2018 Pazar 13:51
Transfer piyasası suskun!

Futbolda 1. transfer ve tescil döneminin 9 Haziran Cumartesi günü başlamış olmasına rağmen piyasada adeta ölüm sessizliği var. Özellikle UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulamalarını da göz önünde aldığımızda transferdeki durgunluk geçtiğimiz yıllara nazaran bu sene kendini daha da hissettirecek gibi duruyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in önde gelen kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak gelebilecek cezalar da düşünülerek transferde adeta ince elenip sık dokunuyor.

FFP KULÜPLERİ ZORLUYOR

Spor Toto Süper Lig'de geçmiş yıllarda kulüplerin düşüncesiz harcamaları, büyük transfer bütçeleri ve futbolcu maaşlarının astronomik rakamlara ulaşması nedeniyle mali sorunlar had safhaya ulaşmış durumda. UEFA, FFP uygulamaları sonucunda kulüplerle anlaşmalar yapmaya başladı. Bu anlaşmalara uymayan kulüplere ise yüklü para ve Avrupa'dan men cezası gibi büyük yaptırımlar uygulanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso, Türk kulüpleriyle ilgili olarak, "Ücretlerde ve transferlerde aşırı harcama var. Türk kulüpleri diğer kulüplere kıyasla aşırı harcıyorlar. Alman kulüplerinde maaş yüzde 52, Türk kulüplerinde ise yüzde 80 oranında. Transfer sonuçları da iyi tablo çizmiyor" açıklamalarında bulunmuştu.

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YENİMALATYASPORTürkiye LigiSüperligTransfer
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