Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Samsunspor mağlubiyeti ve transfer çalışmalarında geç kalındığı eleştirileriyle ilgili konuştu. Sarı kırmızılı taraftarların kötü futbolla gelen mağlubiyete isyan etmelerine hak veren Gevrek, böyle bir mağlubiyeti beklemediklerini ifade etti.

“SAMSUN CAMİASI PENALTI YANLIŞ DEDİ”

Samsunspor maçında kötü bir performans sergilediklerini kabul eden Gevrek, “Samsun’da beklenmedik bir yengi aldık bunu kabul ediyoruz. Ama saha sonucunun bu hale gelmesinin bir diğer nedeni de maçın hakemidir. Allah aşkına böyle penaltı olur mu? Samsun camiası bile bu penaltının yanlış olduğunu söyledi. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Hakemler gördüğünü çalsın yeter. Ligde her takım 3’er 5’er penaltı atmış biz daha ilk penaltımızı geçen hafta kullandık. Herkese nasılsa bize de öyle davransınlar. Tabi bu bizim hatalarımızı örtecek bir durum değil. Taraftarımızı ve eleştirileri anlıyorum. Her eksiğin yerini dolduracak bir kadromuz var. Bu saatten sonra mazeretlere sığınmadan şampiyonluk için puanlar toplamalıyız” dedi.

“TRANSFERDE GEÇ KALDIK ÇÜNKÜ...”

Transfer çalışmalarında geç kaldıklarını ancak bunun nedenleri olduğunu ifade eden başkan Gevrek, “Bakın devre arası transfer zor diye daha önce kaç defa açıklama yaptım. Ben de isterim hemen hazır adamı transferin ilk günü kadroya katmayı. Ancak kulüpleri vermiyor. Rakiplerimiz görüştüğümüz oyuncuya ihtiyacı olmasa bile araya giriyor, fiyat yükseltiyor, kafasını karıştırıyor. Yani transferde birçok farklı şeyle mücadele ediyorsunuz. Biz çok iyi bir golcü dedik. Bugün Ayite’nin adı geçiyor onun gibi daha birçok yıldız oyuncuyla görüştük ama bir şekilde problem çıktı. Fakat yarın akşama kadar bu santrafor işini bitireceğiz. Kadroyu ve transferleri hocanın isteği doğrultusunda yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

“DENİZLİ MAÇI VODAFONE ARENA’DA”

Denizlispor ile İstanbul’da Beşiktaş’ın stadında oynayacakları maç için bu bir pilot uygulama diyecek başkan Gevrek, “Hem İstanbul’daki taraftar gücümüzü kullanmak hem passolig sayısını artırmak hem de sürekli bizden iyi zemin isteyen futbolcu ve teknik heyetimizin sesine kulak vermek için Denizli maçı İstanbul’da olsun dedik. Sonrasında zaten Malatya’da hava şartları düzelecek. Bu bir maçlık pilot uygulama olacak. Çünkü Beşiktaş Stadı’nın bize 250 bin lira maliyeti var. Sadece 1 maçlık rakam bu. Şimdi rakamı karşılayacak kadar taraftarın dolması lazım. Hemen bilet basımı yapıp bu hafta satışa çıkacağız ki İstanbul’daki hemşerilerimiz maça ilgi göstersin. Hem tribünlere hem de maçın sonucuna ortaya konan futbola bakacağız ve diğer maçlarla ilgili ona göre karar vereceğiz. Eğer beklentilerimiz gerçekleşmezse İstanbul’da oynayalım diye diretmenin bir mantığı yok” dedi.

Şampiyonluk konusunda kamuoyu ile aynı şeyleri düşündüğünü belirten Gevrek, “Takım 34 puan toplamış işi belli bir noktaya getirmiş. Tabi insanlar buna göre futbol ve sonuç bekliyor. Bu gerçekleşmezse eleştiri oluyor. Biz bize yol gösteren eleştiriye her zaman açığız. Bu konuda kamuoyu ile aynı heyecanı taşıyoruz. Malatyaspor’un şampiyonluğu için söylenen sözler bize yarar vermez güç verir” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI