“Transfer hazırlıklarımız var”

Süper Lig’de geçen sezon aynı dönemde topladığı puanı şimdiden geride bırakan Yeni Malatyaspor, takımda iyi gidişe sevinirken, devre arası transfer çalışmalarını da ihmal etmiyor. Sarı kırmızılı taraftarların en çok istediği forvet takviyesi konusunda BUSABAH’a özel değerlendirmelerde bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı transfer sözü verdi, düğmeye bastıklarını açıkladı.

“SON 5 MAÇA GÖRE ŞEKİLLENECEK”

Takımda forma rekabetini artırmak, sayısal olarak tüm mevkilerin alternatiflerini oluşturmak ve daha hücumcu bir ekip olabilmek için transfer arayışlarına başladıklarını belirten Ravcı, “Sezon başında kadro planlaması yaparken, bir ya da birkaç isim bazen istediğiniz sisteme, şehre adapte olamıyor bazen de sakatlıklar olabiliyor. Devre arasında bunu gidermek için arayışlara girdik. Transfer konusunda teknik heyet, yönetim ve kulübün ilgili birimleri istişare ve kontak halinde. Ömer Şişmanoğlu’dan faydalanamadığımız bir gerçek. Forvette Khalid’den ve gol atsın atmasın oyunsal mücadelesinden memnunuz. Fakat orada sayısal anlamda bir eksiğimiz var. Forvete net bir takviye yapacağız bunun için belirli isimleri takip ediyoruz. Diğer mevkilerle de alakalı alternatif olması ve direkt katkıda bulunması için birkaç oyuncuyu gündemimize aldık. Ama bunların transferi mevcut oyuncuların oynanacak 5 maçtaki performansına göre şekillenecek.” Dedi. Ravcı, devre arasında yapacakları takviyelerin, takımın genel bütçesini ve havasını bozmadan sadece katkı sağlayabilecek düzeyde olacağını söyledi.