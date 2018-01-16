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Transfer gecikti geyikler başladı!

Süper Lig’de devre arası transferinin en hareketsiz takımı olarak öne çıkan Yeni Malatyaspor’da taraftarların beklentilerine uygun isimlerle henüz anlaşılamaması sosyal medyadaki Malatyaspor fanatiklerini çıldırttı.

Transfer gecikti geyikler başladı!

Süper Lig’de devre arası transferinin en hareketsiz takımı olarak öne çıkan Yeni Malatyaspor’da taraftarların beklentilerine uygun isimlerle henüz anlaşılamaması sosyal medyadaki Malatyaspor fanatiklerini çıldırttı.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 18:02
Transfer gecikti geyikler başladı!

HABER MERKEZİ

Yeni Malatyaspor yönetiminin 24 Aralık’ta ilk yarısı biten Süper Lig’de devre arası için henüz belirlediği isimlerin hiç birine imza attıramaması taraftarları tedirgin ederken, bir diğer yandan da durum esprili bir hal almaya başladı. Geride kalan 3 haftalık bölümde ihtiyaç olunmasına rağmen en az 3 zorunlu ismi kampa dahil edemeyen yönetimin transferdeki bekleyişi Malatyaspor’lu taraftarlar tarafından sosyal medyada eleştiri konusu edildi.

5 DİLDE “TRANSFER YAPIN” MESAJI!

Özellikle Twitter’da paylaştıkları esprili mesajlarla yönetime göndermede bulunan sarı kırmızlı taraftarlar başkan Adil Gevrek’in doğum yılını yazarak, “1975’te transfere tepki olarak dünyaya geldi” notunu düştü. Adil Gevrek’in gülen ve neşeli bir fotoğrafını paylaşan bir başka kullanıcı, üste “Nasıl transfer yapamıyorum ama” notunu yazdı. Adil Gevrek’in eşofmanla kamptaki fotoğrafını kullanan bir başka futbolsever ise, başkanı takıma transfer olmuş gibi gösterip, “Malatyaspor’a hayırlı olsun” diye yazdı. “Başkan neyi bekliyorsun” diye soran bir taraftar sayfası ise 5 dilde ‘Transfer yapın’ mesajını Almanca, Türkçe, Azerice, Fransızca ve İngilizce olarak yazdı. Tüm taraftarlar bu mesajlarını başkan Gevrek’i etiketleyerek onun da görmesini sağladı.

HABER MERKEZİ

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Süper LigTranfer GeçiktiYENİMALATYASPORMalatyaBusabah
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