2017-2018 futbol sezonu 1. Transfer tescil dönemi, 3 ay sürecek. Transfer dönemi 8 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Türkiye futbol federasyonu yönetim kurulunun aldığı karara göre 2. Transfer tescil dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. Liglerde yapılan transferlerin resmi işlemleri TFF Bölge Müdürlükleri’nde yapılacak. Süper Lig takımları 14 yabancı haklarını kullanmaları halinde 2.5 milyon lira fon payı ödeyecek. Ayrıca Süper Lig’de yer alan bir kulüp kendi alt yapısından yetiştirdiği bir oyuncu için 150 bin lira yetiştirme tazminatı isteyebilecek.

HABER MERKEZİ