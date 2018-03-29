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TRABZONSPOR’DAN KİRALANAN AYTAÇ KARA MALATYA’YI ÇOK SEVDİ!

Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola birçok yıldız gibi sokakta başladığını söyleyen Aytaç Kara, Eskişehir ve Trabzon’da yaşadığı sakatlıkların izini Malatya’da sildiğini belirtti. Adil Gevrek’in futbolcularla abi-kardeş ilişkisi olduğunu, takım içindeki birlikteliğin buradan geldiğini ifade eden Aytaç, Malatya’yı çok sevmesine rağmen sezon sonu kiralık geldiği Trabzonspor’a dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

TRABZONSPOR’DAN KİRALANAN AYTAÇ KARA MALATYA’YI ÇOK SEVDİ!

Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola birçok yıldız gibi sokakta başladığını söyleyen Aytaç Kara, Eskişehir ve Trabzon’da yaşadığı sakatlıkların izini Malatya’da sildiğini belirtti. Adil Gevrek’in futbolcularla abi-kardeş ilişkisi olduğunu, takım içindeki birlikteliğin buradan geldiğini ifade eden Aytaç, Malatya’yı çok sevmesine rağmen sezon sonu kiralık geldiği Trabzonspor’a dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

29 Mart 2018 Perşembe 11:39
TRABZONSPOR’DAN KİRALANAN AYTAÇ KARA MALATYA’YI ÇOK SEVDİ!

Sezon başında Trabzonspor’dan kiralanarak Yeni Malatyaspor’un yolunu tutan Aytaç Kara Süper Lig’in ana yayıncısı beinsports’a konuştu. Kariyeri, Malatya günleri, performansı ve hedefleriyle ilgili önemli ifadeler kullanan Aytaç Kara futbola İzmir sokaklarında başladığını söyledi.

“HAYATIMA FUTBOL YÖN VERDİ”

Çocukluğundan bu günkü yaşına kadar hayatına meşin yuvarlağın yön verdiğini belirten Aytaç, “Sabah 8’den akşam 9’a kadar mahallede top oynardım. O yıllar okul der falan bir şey düşünmezdim. Aklım hep futboldaydı. Eskişehir ve Trabzonspor süreçleri çok hızlı gelişti. Her iki kulüpte de büyük sakatlıklar yaşadım. Trabzonspor’da hedeflerim vardı ama gerçekleştiremedim. Yaşadığım büyük sakatlık sonucu 2 yıl geriye gittim. Ailemle beraber Yeni Malatyaspor’a gelip, burada maç oynayıp yeniden kendimi ispatlamam gerektiği kararını aldık.” Şeklinde konuştu.

“KENDİMİ MALATYA’DA BULDUM”

Malatya’ya kendini bulmak için geldiğini belirten Kara, “Malatya benim için doğru tercih oldu. Taraftar ve şehir beni sevdi ve sahip çıktı. Bende onlara bir şeyler vermek için çok çalıştım. Taktiksel anlamda oynadığımız sistem bana uygun bir sistem, bu da performansımın artmasını sağladı. Malatya halkı hiçbir maç bizi yalnız bırakmadı. Bütün maçlarda tribün oldu. Yeni stadımız çok güzel, zemin, harika. Türkiye’nin en iyilerinden biri diyebilirim. Burada 8 maçımız kaldı. Takımı ligde bıraktıktan sonra Malatya’daki hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım. Trabzonspor’a yeniden dönmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

ERTUĞRUL SAĞLAM VAR EROL BULUT YOK!

Birlikte oynadığı en iyi yerli oyuncuları Necati Ateş, Erkan Zengin, Okay Yokuşlu ve Onur Kıvrak olarak açıklayan Aytaç, yabancı oyuncular konusunda ise; Cardozo, Leanardo Dede, Kamanan, Issam Chabeke ve Khalid isimlerini saydı. Çalıştığı en iyi teknik adamlar listesine Erol Bulut’u dahil etmeyen Aytaç Kara, tercihini Ertuğrul Sağlam, Ersun Yanal ve Sadi Tekelioğlu’dan yana kullandı. Kendi mevkisinde Türkiye’den Emre Belezoğlu’nu 1 numaraya koyan Aytaç, dünya futbolunda ise Steven Gerrard, Modriç ve Kross’u beğendiğini ifade etti. Aytaç Süper Lig şampiyonluğunda Galatasaray’ı bir adım önde görürken, Dünya kupasında favorisini Arjantin olarak açıkladı.

ADİL GEVREK’E ÖVGÜLER...

Kulüp başkanı Adil Gevrek ile futbolcuların abi kardeş dostluğu yaşadığını belirten Aytaç, “Zaman zaman yaşanabilecek her olumsuzluğu samimiyeti, iyi niyeti ve insanlığıyla çözdü. Kulüpler birliğinde önemli bir görevi var. Ancak başkanlık egosu ya da kibiri hiç yok. Futbolcular başkanı çok seviyor. Bugüne kadar takım birlikteliğimizle geldik. Bundan sonraki 8 haftayı da birlikteliğimizle en fazla puanı alarak kapatacağız. Bunda başkanımızın etkisi büyüktür. Malatyalılar için Adil başkan gelecek yıl inşallah daha iyi bir takım kurar. Başkanla her zaman telefonda görüşüyoruz.” Diye konuştu. 

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Aytaç KaraYeni Malatyaspor
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