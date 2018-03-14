TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan ve 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisi, günü güç ve taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.



Geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynattığı 3-5-2 sisteminde değişikliğe giderek, yeniden 4-3-3 sitemine döndüğü gözlenen Teknik Direktör Erol Bulut, kulübeye çektiği Michalel Pereira’ya da yeniden on birde şans verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. busabahmalatya.com