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TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça iddialı hazırlanıyor.

TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça iddialı hazırlanıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 16:33
TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan ve 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisi, günü güç ve taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.


Geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynattığı 3-5-2 sisteminde değişikliğe giderek, yeniden 4-3-3 sitemine döndüğü gözlenen Teknik Direktör Erol Bulut, kulübeye çektiği Michalel Pereira’ya da yeniden on birde şans verdi.
Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
SüperligTrabzonspor HazırlıkYENİMALATYASPORBusabahmalatya
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