TRABZONSPOR GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx
Aytemiz Alanyaspor: Riou xx, Gassama xx, Tzavellas x (M’Billa dk. 81 ?), Wellinton x, Barış xx, Sackey x, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Vilafanez x, Fernandes xx, Douglas x
Yedekler: Ufuk Ceylan, Fofana, N'Sakala, Hasan Emiroğlu, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Murat Sevimler
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur xx, Durica xx, Novak xx, Okay xx, Kucka x (Yusuf Yazıcı dk. 60 xx), Abdülkadir xxx (Onazi dk. 90+5 ?), Sosa xx, Olcay x (N’Doye dk. 46 xxx), Burak xx
Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artarslan, Bero, Rodallega
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Emre Akbaba (dk. 8) (Aytemiz Alanyaspor), Burak Yılmaz (dk. 68), Abdulkadir (dk. 77) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Durica, Sosa, Onur, Burak (Trabzonspor), Tzavellas, Efecan, Barış, Vilafanez, Douglas, Sackey (Aytemiz Alanyaspor)
İHA