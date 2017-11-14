Trabzonspor Futbol Okulu Malatya koordinatörü Eyüp Çevik, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yeşiltepe’deki antrenman sahalarında idmanlarını sürdüren bordo mavili küçük sporculara futbolun temel eğitimlerini veriyor.

“YETENEKLİ OYUNCULARIN BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ”

Çevik yaptığı açıklamada, “Futbol okulumuz geçen yıl Temmuz ayında Malatya’da hizmet vermeye başladı. Trabzonspor Futbol Okulu burada henüz yeni ama 70 dolayında mevcudumuz olduğu gibi Malatyalılarında bizlere çok iyi bir teveccühü var. Çalışmalarımızı çocuklarımızla birlikte Yeşiltepe’de bulunan sentetik çim sahalarda sürdürüyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde hayata geçireceğimiz projelerle daha da güzel işler yapacağız. Amacımız Malatya’da yaşayan küçük yaşlardaki yetenekli çocuklarımızın futbol becerilerini geliştirmek, onların ilerde iyi bir sporcu olmalarını sağlamak ve içlerinden başarılı olanları Trabzonspor Futbol Kulübüne kazandırmaktır.” diye konuştu.

“LİSANS ÇIKARIYORUZ”

Futbol okulunda top koşturan oyuncuların aynı zamanda amatör liglerde de oynadığını kaydeden Eyüp Çevik, “Bünyemizde futbol eğitimi alan çocuklarımız aynı zamanda Pütürge Gençlikspor formasıyla amatör liglerde resmi maçlarda mücadele ediyor. Bu sayede Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hepsine lisans çıkarıyoruz. Her yıl iki defa Trabzonspor tarafından futbolcu seçmeleri düzenleniyor. Performansı yeterli seviyelerde olan, varlık gösterebilen çocuklarımız Trabzon’a seçmelere davet ediliyor. Orada yeteneklerini ve performanslarını en iyi şekilde sahaya yansıtabildikleri takdirde altyapı hocalarının beğenisini kazandıktan sonra Trabzonspor altyapısına dahil oluyorlar.” İfadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIM ALTYAPISINA ÇAĞRILIYOR”

Trabzonspor Futbol Okulu olarak ciddi projelerinin olduğunu belirten Çevik 6 farklı antrenör eşliğinde çalıştıklarını söyledi. Eyüp Çevik, “Bu yıl en büyük 2004 doğumlu çocuklarımızı okulumuza aldık. Daha öncesinde doğan çocuklarımızı kayıt almadık. En küçük yaş sınırımız ise 2010 doğumlu çocuklardır. 2004-2010 yaş aralığında tüm gruplarda ekiplerimiz var. Bu yıl 4 farklı yaş kategorisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftada 8 antrenman yapıyoruz. Bazen bu sayı 12’ye kadar çıkıyor. Trabzonspor Türkiye’nin 4 büyük kulübünden birisi fakat maalesef bir Beşiktaş veya Fenerbahçe kadar popüler değil. Taraftar kitlesi o kadar yok ama Anadolu takımlarının sesi olduğu için onlar için bir ağabey, bir hami takım konumundadır. Bu anlamda Malatya’da gerçekten ciddi bir teveccüh görüyoruz. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kardeş iki takım. Bununda büyük bir etkisi var. Çocuklarımızın futbol yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda onlarda Trabzonspor bilincini de oluşturuyoruz. Onları sadece Trabzonspor Kulübü için değil, bölgedeki yerel ve ulusal profesyonel futbol takımlarına kazandırmak için çabalıyoruz. Milli takım bölge antrenörleri maçlarımıza gelerek oyuncularımızı takip ediyor. İyi olanlar Milli takım altyapısına çağrılıyor. Bundan sonraki süreçte amacımız inşallah Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizin merkez mahallelerinde futbol okulumuzu daha çok aktif edeceğiz. Bu anlamda bünyemizdeki 6 farklı antrenörümüz ile çok ciddi proje çalışmaları içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ