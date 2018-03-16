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"TRABZONSPOR'DAN PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor mücadelesiyle ilgili olarak puan almaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

"TRABZONSPOR'DAN PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor mücadelesiyle ilgili olarak puan almaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
16 Mart 2018 Cuma 18:06
"TRABZONSPOR'DAN PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR"

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Malatya ekibinde futbolcuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Trabzonspor müsabakasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulut, puan almaları gereken bir maça çıkacaklarını ifade etti. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında sergiledikleri performansı sergilemeleri halinde deplasmanda iyi bir sonuçla döneceklerine inandıklarını belirten deneyimli teknik direktör, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında iyi oynadık ama ne yazık ki kaybeden taraf olduk. Bu hafta da zorlu bir maça çıkacağız. Aynı oyunu sergilememiz halinde oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.

"BİZİM RAHATLAMAMIZ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"


Bulut, ligde henüz rahatlamadıklarını da belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Alt sıralara bakıldığında henüz yarışı bırakan takım olmadığını görüyoruz. Karabük bile ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu zaman zaman hatırlatıyor. Bu anlamda bizim rahatlamamız gibi bir durum söz konusu değil. Böyle giderse baraj yükselebilir. Biz kalan maçlardan maksimum puanı alarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İnşallah takımım bu güce sahip."  busabahmalatya.com
 

İHA

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Erol BulutYENİMALATYASPORBusabah
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