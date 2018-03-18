TRABZONSPOR 4- EVKUR YENİ MALATYASPOR 1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Burak Yılmaz, Onazi’den aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar geldi. Meşin yuvarlağı arka taraftan koşu yapan Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı. Yusuf’un ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın solundan ağalarla buluştu.

66. dakikada N’Doye’nin derinlemesine pasında penaltı noktasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ikinci kez ağalarla buluşturdu. 3-1

79. dakikada Adem Büyük, ceza sahası yayı üzerinde derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gilborto’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Murat’tan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Onazi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın sağından ağalarla buluşturdu. 4-1

90+2. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın yerden sert şutu kaleci Onur'un solundaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Okay Yokuşlu xx, Novak x (Hubocan dk. 32 x), Onazi xx, Kuçka x, Sosa xx (Abdulkadir Ömür dk. 74 x), Olcay Şahan x (N’Doye dk. 57 xx), Yusuf Yazıcı xxx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Batuhan, Rodallega, Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mina x, Sadık x (Gilberto dk. 71 x), Doria x, Murat x, Okechukwe x, Chebake x, Aytaç Kara x (Rahman Buğra Çağıran dk. 38 x), Cissokho x, Adem Büyük, Boutaib (Pereira dk. 80 x)

Yedekler: Farnolle, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Berk Yıldız, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Burak Yılmaz (dk. 23 pen.), Yusuf Yazıcı (dk. 64 ve 66), Onazi (dk. 87) (Trabzonspor), Boutaib (dk. 36) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Hubocan, Onazi (Trabzonspor), Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) busabahmalatya.com