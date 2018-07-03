Trabzon’dan ayrıldı, Malatya gündemine aldı!

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Trabzonspor Kulübü ile masaya oturarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Süper Lig’de son haftalarda oynanan maçlarda oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara’nın Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapabileceği iddia edilirken, transferin gerçekleşmesi halinde teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncu üzerindeki otoritesinin nasıl olacağı merak konusu olacak.