Trabzon’dan ayrıldı, Malatya gündemine aldı!

Aytaç için geri sayım
Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Aytaç Kara, 29 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 172 dakika sahada kalan Kara, 4 gol kaydederken, 5 de asist yaptı.
busabahmalatya.com
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Trabzonspor Kulübü ile masaya oturarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Süper Lig’de son haftalarda oynanan maçlarda oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara’nın Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapabileceği iddia edilirken, transferin gerçekleşmesi halinde teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncu üzerindeki otoritesinin nasıl olacağı merak konusu olacak.
Aytaç için geri sayım
Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Aytaç Kara, 29 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 172 dakika sahada kalan Kara, 4 gol kaydederken, 5 de asist yaptı.
busabahmalatya.com
ÖMER ALİ DELİBAŞ