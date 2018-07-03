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Trabzon’dan ayrıldı, Malatya gündemine aldı!

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Trabzonspor Kulübü ile masaya oturarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Süper Lig’de son haftalarda oynanan maçlarda oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara’nın Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapabileceği iddia edilirken, transferin gerçekleşmesi halinde teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncu üzerindeki otoritesinin nasıl olacağı merak konusu olacak.

Trabzon’dan ayrıldı, Malatya gündemine aldı!

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Trabzonspor Kulübü ile masaya oturarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Süper Lig’de son haftalarda oynanan maçlarda oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara’nın Yeni Malatyaspor ile bir görüşme yapabileceği iddia edilirken, transferin gerçekleşmesi halinde teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncu üzerindeki otoritesinin nasıl olacağı merak konusu olacak.

03 Temmuz 2018 Salı 13:02
Trabzon’dan ayrıldı, Malatya gündemine aldı!

Aytaç için geri sayım

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Aytaç Kara, 29 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 172 dakika sahada kalan Kara, 4 gol kaydederken, 5 de asist yaptı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAytaç Kara
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