25 Aralık 2017 Pazartesi

Trabzon’a Malatya şoku!

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi 12. hafta müsabakasında sahasında grubun namağlup takımı Trabzonspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, rakibini 3-1 yenerek ilk yenilgisini tattırdı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:37
Trabzon’a Malatya şoku!

  Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, 11 haftada toplamda 3 gol yiyen rakibini Mehmet Emin Taştan, Tahir Alpay ve Talha Buluş’un golleriyle 3-1 mağlup etti. Malatyalı gençler aldığı galibiyetle puanını 20 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı takımın antrenörü Tuncay Selçuk maç sonrası yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Futbollarını geliştirerek yollarına devam ettiklerini belirten Selçuk, “Her hafta daha çok üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Şuan geldiğimiz nokta yeterli değil, daha fazla kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çocukların gelişimine katkı sunmak oldukça önemli. Bugün grubun yenilgisiz lideri Trabzon’u iyi oyunla yendik. Bu galibiyet her şeyden çocuklarımızın geldiği noktayı net bir şekilde gösteriyor" dedi.

İHA
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