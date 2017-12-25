Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, 11 haftada toplamda 3 gol yiyen rakibini Mehmet Emin Taştan, Tahir Alpay ve Talha Buluş’un golleriyle 3-1 mağlup etti. Malatyalı gençler aldığı galibiyetle puanını 20 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı takımın antrenörü Tuncay Selçuk maç sonrası yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Futbollarını geliştirerek yollarına devam ettiklerini belirten Selçuk, “Her hafta daha çok üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Şuan geldiğimiz nokta yeterli değil, daha fazla kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çocukların gelişimine katkı sunmak oldukça önemli. Bugün grubun yenilgisiz lideri Trabzon’u iyi oyunla yendik. Bu galibiyet her şeyden çocuklarımızın geldiği noktayı net bir şekilde gösteriyor" dedi.

İHA