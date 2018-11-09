Trabzon’a çiçekli karşılama

Hem havalimanında hem de otelde çiçeklerle karşılanan bordo mavili kafilede, Burak, Yusuf ve Mustafa kadroda yer almadı. Trabzon’dan özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibini bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı. Sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş’ın kadroda yer almadığı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti. Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma bu akşam saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.