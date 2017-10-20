20 Ekim 2017 Cuma

Trabzon maçına genç hakem

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre, yarın 19.30’da oynanacak Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını genç hakem Halil Umut Meler yönetecek.

20 Ekim 2017 Cuma 11:44
Trabzon maçına genç hakem

  Süper Lig’de üst ve alt sıraları yakından ilgilendirecek maçların oynanacağı 9. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın maçında lider Galatasaray, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe’yi kendi evinde konuk edecek. Ligin son sırasına demir atan başkent ekibi Osmanlıspor ise Karabükspor’u ağırlayacak. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında kötü futbolla sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de ilk kez Trabzonspor ile karşılaşacak. İzmir Bölgesi hakemi Halil Umut Meler’in düdük çalacağı maçta, Kerem Ersoy ile İlker Takpak yardımcı hakem olarak görev yapacak.

BU SEZON İKİNCİ MAÇI
  Kuddusi Müftüoğlu’nun başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun göreve gelir gelmez ilk iş olarak yaptığı genç hakemlerin önünü açmak amacıyla Süper Lig'e çıkma yaşını 22'ye düşürmesiyle, 4 yeni hakem üst klasmana yükselmişti. Bunlardan birisi de 1986 doğumlu Halil Umut Meler’di. Hakemlik kariyerine başladığı 2011 yılından bu güne kadar 105 resmi müsabakada düdük çalan İzmir bölgesi hakemi, bu sezon Süper Lig’de 2 karşılaşma yönetti. Genç hakem, daha önce TFF 1. Lig’de ve TFF 2. Lig’de Yeni Malatyaspor’un birer maçını yönetmiş, sarı-kırmızılı takım bu maçlarda sahadan 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılmıştı. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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