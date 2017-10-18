Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların moralsiz oldukları gözlendi. Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Aytaç Kara’nın katılmadığı çalışmada, sakatlığı süren Azubuike takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman öncesinde futbolcularını saha ortasına toplayarak kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Fenerbahçe maçında sahadan mağlup ayrılmalarına neden olan yanlışları anlattı.

Mücadele etmeyen oyuncuları sert şekilde uyaran Bulut, “Fenerbahçe karşılaşmasında alınan yenilgiyi doğal bir sonuç olarak görmek benim tarafımdan kabul görecek bir söylem değildir. Hiçbir takımı birbirinden ayırmadan alınan sonuçlar sonrasında kazanılan ya da kaybedilen puanlar şeklinde değerlendirmeliyiz. Biz takım olarak kendi kimliğimizi sahaya yansıtsaydık, inanın bana o gün Fenerbahçe’den puan alabilirdik. Ama gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlarımız maçlara tam anlamıyla motive olamıyor. Bu da oynadığımız maçta erken gelen 2 gole neden oldu. Arkadaşlar biz bu yola birlikte çıktık. Sahada da birlikte olmak zorundayız. Aksi halde farklı gelişmelerle karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı. Antrenman istasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından sona erdi.