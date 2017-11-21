21 Kasım 2017 Salı

Tosic ve Medel cezalı!

Beşiktaşlı oyuncular Gary Medel ve Dusko Tosic, Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek, Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştüler.

21 Kasım 2017 Salı 10:51
Tosic ve Medel cezalı!

  Beşiktaş’ta sarı kart ceza sınırında bulunan Gary Medel ve Dusko Tosic, Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düştüler. 12. haftada Vodafone Park’ta oynanan Teleset Mobilya AKhisarspor mücadelesinin 47. dakikasında sarı kart gören Tosic ve 79. dakikasında sarı kart gören Medel, Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşen oyuncular oldu. Malatya deplasmanında görev yapamayacak olan oyuncular, 14. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde, sahada olabilecekler.

İHA
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