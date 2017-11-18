18 Kasım 2017 Cumartesi

Tosic, Malatyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü

Beşiktaşlı oyuncu Dusko Tosic, Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:23
Tosic, Malatyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü
Beşiktaş’ta sarı kart ceza sınırında bulunan Dusko Tosic, Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 12. haftada Vodafone Park’ta oynanan Teleset Mobilya AKhisarspor mücadelesinin 47. dakikasında sarı kart gören Tosic, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Malatya deplasmanında forma giyemeyecek olan Sırp savunma oyuncusu, 14. haftada oynanacak olan Galatasaray mücadelesinde cezasını doldurmuş olup forma şansı bulabilecek.
İHA

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