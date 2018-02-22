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TOPUN AĞZINDA ONLAR VAR!

Yeni Malatyaspor’un bu sezon kadrosunda yer alan 14 yabancı futbolcudan en az verim aldığı isimler Barazite, Farnolle, Dia ve Sadio oldu. Kulüple sözleşmeleri devam eden bu 4 futbolcunun maliyeti ise dudak uçuklattı.

TOPUN AĞZINDA ONLAR VAR!

Yeni Malatyaspor’un bu sezon kadrosunda yer alan 14 yabancı futbolcudan en az verim aldığı isimler Barazite, Farnolle, Dia ve Sadio oldu. Kulüple sözleşmeleri devam eden bu 4 futbolcunun maliyeti ise dudak uçuklattı.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:45
TOPUN AĞZINDA ONLAR VAR!

İlk kez yer aldığı Süper Lig’de bu sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde toplam 14 yabancı futboluyla çalışan Yeni Malatyaspor kulübü, Türkiye’deki en fazla yerli oyuncu oynatan Süper Lig takımı olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılıların bu özelliğe sahip olmasına bir etken de sezon başında yaptığı yabancı transferlerden istediği verimi alamaması. Ertaç ile rekabet etsin diye alınan kaleci Farnolle 400 bin dolar maliyetle transfer edildi. Ertaç’ın yedeği olarak kalan Farnolle kupa maçlarında da güvenilir görüntü vermedi. 31 Mayıs 2019’a kadar sözleşmesi devam eden Farnolle yılsonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Kulübün en büyük hayal kırıklığı ise 900 bin avro maliyetle alınan Necar Barazite oldu. 1 sezon daha sözleşmesi devam eden Hollandalı, sadece 1 gol bir asist ile oynadı. 250 bin dolara oynayan orta saha oyuncusu Abdoulaye Sadıo Dıallo ise bekleneni veremeyenlerden. Sadio’nun sözleşesi de 31 Mayıs 2019’da bitecek. En fazla parayı kazanıp en az katkı sağlayan isimlerin başında gelen Issıar Dia ise tam bir fiyasko çıktı. 1 milyon avroya mal olan siyahi oyuncu Ertuğrul Sağlam görevden ayrıldıktan sonra takıma hiç katkı sağlamadı. Erol Bulut döneminde iki kez sakatlanan Dia, antrenmanlarda bile hazır hale gelemedi. Sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de bitecek Dia da gönderilecekler listesinde. Malatyaspor’da henüz golü bulunmayan Dia’nın 2 asisti var.

Yeni Malatyaspor yönetiminin bu 4 transferden toplam kaybı ise 11 milyon 311 bin lira oldu. Kulübün verim alamadığı bu oyunculardan zarar etmeyi önlemek için sezon sonuna kadar ya bu isimlere sahada şans verip yeniden oyuncuları taliplileri olan hale getirmek ya da sözleşmenin kalan yükümlülüklerini yerine getirmeden yolları ayırmak olacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor14 Yabancı Futbolcu
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