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Toplu imza töreni yapıldı

TFF 3. Lig 2. Grupta bu sezon mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor, anlaşmaya vardığı futbolcular ile toplu imza töreni düzenledi.

Toplu imza töreni yapıldı

TFF 3. Lig 2. Grupta bu sezon mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor, anlaşmaya vardığı futbolcular ile toplu imza töreni düzenledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
Toplu imza töreni yapıldı

Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen toplu imza töreni görkemli bir şekilde yapıldı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Emniyet Müdürü Metin Alper, Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar toplu imza törenine katıldı. Tören öncesinde konuşma yapan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, geçen yıl Bölgesel Amatör Ligde verilen mücadele ile 3. Ligi yükseldiklerini ve bu yılda hedeflerinin ligde en üst sıralarda yer almak olduğunu dile getirdi. Adıyaman’ın daha üst ligleri hak ettiğine işaret eden Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, “ Geçen sezon kentimize yakışmayan Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige yükselmeyi başardık. Bunu taraftarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile başardık. Biz daha önceki yıllarda 2. ve 3. Liglerde mücadele eden bir takımız. Bu taraftarlarla birlikte yine bu liglerden yukarı çıkmanın gayretinde olacağız. Şu ana kadar kadromuza 26 sporcumuz dahil edildi. Ancak kamp sonrasında gidenler olabilir, yeni gelenler olabilir. Transferlerimiz devam edecek. Yeni arkadaşlarımız aramıza katılacak. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah Allah’ın izni ile başaracağız” diye konuştu. Konuşma sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ÜniversitesiTalha Gönüllü
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