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Toplanma yeri Malatya!

Milli ardan dolayı tatile çıkan Yeni Malatyaspor, perşembe günü Malatya’da toplanarak A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:42
Toplanma yeri Malatya!

  M.Başakşehir maçının ardından 3 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet tarafından verilen izin perşembe günü sona eriyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanlarla A. Alanyaspor maçına hazırlanacak olan Malatya ekibinde sakatlık sürecini geride bırakan orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin de takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Bu arada E. Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları için kolların erkenden sıvandığı ifade ediliyor. Ligin ikinci yarısında korkulu rüya görmek istemeyen doğu temsilcisinde yönetimle görüşen Teknik Direktör Erol Bulut’un transfer listesinde yer alan oyuncularla kontak kurulmasını istediği öğrenildi. Bulut’un listesinde eski takımı M.Başakşehir’den futbolcuların bulunduğu ifade edilirken, o futbolcuların da sarı-kırmızılı takıma gelmeye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. E. Yeni Malatyaspor’un devre arasında sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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